Fix: Juventus Turin verpflichtet Weston McKennie fest vom FC Schalke - Vertrag bis 2025

Jetzt ist es fix: Der US-Amerikaner Weston McKennie wird nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren. Der italienische Meister Juventus Turin verpflichtet den 22-Jährigen fest. Er ist aktuell für diese Saison von der Bundesliga in die Serie A ausgeliehen. Juventus muss 18,5 Millionen Euro an fester Ablöse zahlen, hinzu könnten 6,5 Millionen Euro an Bonus-Zahlungen kommen. Das gab die "Alte Dame" bekannt.

