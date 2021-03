Fix: Keine ausländischen Zuschauer bei Olympischen Spielen zugelassen

Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dürfen wegen der Corona-Pandemie keine ausländischen Fans nach Japan einreisen. Diese Entscheidung teilten die japanischen Organisatoren am Samstag in einer Video-Schalte dem Internationalen Olympischen Komitee und den Paralympics-Machern mit. Grund für den Beschluss ist die Angst vor der weiteren Verbreitung des Coronavirus. Das IOC und das Internationale Paralympische Komitee hätten die Entscheidung „vollkommen respektiert und akzeptiert“, hieß es. Ticketkäufer aus dem Ausland sollen eine Kosten-Erstattung erhalten.

Bislang wurden rund eine Million Tickets an Fans aus dem Ausland verkauft. 4,5 Millionen Eintrittskarten gingen an japanische Käufer. Ob Einheimische bei Olympia und Paralympics in die Arenen dürfen, soll erst bis Ende April entschieden werden. Die Sommerspiele sollen am 23. Juli eröffnet werden.