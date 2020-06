Fix! Kevin Kampl verlängert Vertrag bei RB Leipzig um zwei Jahre

Leipzig. RB Leipzig kann in seinen Personalplanungen einen weiteren dicken Haken machen. Mittelfeldmotor Kevin Kampl hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig verlängert, bleibt bis 2023 an der Pleiße. Das bestätigte der Club am Mittwochvormittag. "Kevin ist einer unserer absoluten Führungsspieler und ein ganz wichtiger Faktor in der Mannschaft – auf, und vor allem auch neben dem Platz", so Sportdirektor Markus Krösche. "Nach seiner langen Verletzungspause hat er in den letzten Wochen gezeigt, wie enorm wichtig er für unser Spiel ist und wie sehr er unsere Spielphilosophie verkörpert."