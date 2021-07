Gornik Zabrze bestätigt im Video: Ex-Nationalspieler Lukas Podolski wechselt nach Polen

Er hat auch mit 36 Jahren noch nicht genug: Ex-Nationalspieler Lukas Podolski hat einen neuen Verein gefunden. Wie der polnische Erstligist am Dienstag in einem Video erklärte, schließt sich der Weltmeister von 2014 seinem Herzensklub Gornik Zabrze an. Er kommt ablösefrei von Antalyaspor, wo sein Vertrag zum 30. Juni ausgelaufen ist. Beim Verein aus dem Süden Polens unterschreibt der Angreifer dem Vernehmen nach einen Vertrag über eine Saison – und erfüllt sich damit einen großen Wunsch: "Mein großer Traum ist es, irgendwann meine Fußballer-Karriere bei Gornik zu beenden", steht auf seiner eigenen Homepage. Und: "Gornik Zabrze ist mein Verein in der polnischen Heimat." Zabrze liegt nah an seinem Geburtsort Gliwice.

