Fix! Marcel Sabitzer wechselt von RB Leipzig zu Bayern München

Leipzig/München. Nachdem es unter der Woche seitens RB Leipzig hieß, es habe bisher keine Kontaktaufnahme in dieser Angelegenheit gegeben, ging nun - wieder einmal - alles ganz schnell. Marcel Sabitzer verlässt die Sachsen, unterschreibt beim FC Bayern München. Das gaben beide Vereine am Montag bekannt. Der Österreicher, der an der Pleiße noch einen Kontrakt bis 2022 hatte, unterschriebt beim Rekordmeister ein Arbeitspapier für die kommenden vier Jahre. Beim FCB wird er die Rückennummer 18 tragen. In Leipzig war es die 7. Anzeige

Damit setzt sich die Personalwanderung vom Cottaweg in den Süden der Republik fort. Nach Dayot Upamecano, Julian Nagelsmann, seinen Assistenten Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Benjamin Glück sowie Sportpsychologe Dr. Maximilian Pelka ist der bisherige RB-Kapitän der siebte Abgang in diese Richtung. Der Kleinbus, den Nagelsmann eigenen Aussagen zufolge nicht vollpacken und mit zum FCB nehmen wollte, er ist damit allmählich recht gut gefüllt.

Marcel Sabitzer, der in jungen Jahren ein Engagement in Leipzig vehement abgelehnt hatte, stand seit 2015 im Kader der Sachsen. Mit seinen Leistungen hatte er wesentlichen Anteil am Werdegang des Clubs. Seit August 2020 führte er das Team als gewählter Kapitän. In wettbewerbsübergreifend 229 Pflichtspielen für RB erzielte Sabitzer 52 Tore, legte 42 Treffer für seine Kollegen auf.