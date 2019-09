Fix! Marius Wolf wechselt auf Leihbasis von Borussia Dortmund zu Hertha BSC

"Für mich geht es in den ersten Tagen darum, die Mannschaft schnell kennenzulernen und ein Gefühl für alles zu entwickeln. Ich möchte der Mannschaft so schnell wie möglich helfen", sagt der gebürtige Coburger Wolf, der künftig mit der Nummer 30 für Hertha spielt.

Wolf wechselte erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt, mit denen er auch den DFB-Pokal gewann, zum Vizemeister - spielte in der vergangenen Saison jedoch nur zehnmal von Beginn an. Auch in dieser Spielzeit sammelte der Rechtsaußen, an dem laut kicker auch Werder Bremen interessiert gewesen sein soll, noch keine Einsatzminuten.