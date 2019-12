Fix! Markus Kauczinski soll Dynamo Dresden zum Klassenerhalt führen

Dresden. Nun ging doch alles ganz schnell! Der Nachfolger des in der vergangenen Woche geschassten Cristian Fiel steht fest. Markus Kauczinski übernimmt das Traineramt bei der SG Dynamo Dresden. Das teilte der aktuell auf dem letzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga rangierende Club am Dienstagvormittag mit. Der 49-Jährige habe demnach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 erhalten und soll noch am Nachmittag offiziell vorgestellt werden. Das erste Mannschaftstraining steht dann am Mittwoch auf dem Plan.

Neuer Mann bekommt frisches Personal

„Markus Kauczinski hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, uns als erfahrener Trainer in dieser herausfordernden Situation zu helfen. Er kennt die 2. Bundesliga, steckt absolut im Thema und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen etwas bewegen kann", erklärte Dynamo-Sportdirektor Ralf Minge zur Verpflichtung. Kauczinski stand zuletzt an der Seitenlinie des FC St. Pauli, den er am 7. Dezember 2017 übernahm. Im April diesen Jahres war dort Schluss, nachdem die zunächst als Aufstiegskandidat gehandelten Hanseaten auf den 6. Tabellenplatz zurückgefallen waren. Vor seinem Engagement in Hamburg betreute der neue Dynamo-Coach ein Jahr lang den FC Ingolstadt im deutschen Fußball-Oberhaus sowie mehr als vier Jahre lang den Karlsruher SC.

Mit Dynamo soll der gebürtige Gelsenkirchner nun den Klassenerhalt sichern. Dafür bekommt der neue Mann auch frisches Personal. "Wir werden Markus Kauczinski und sein Trainerteam auf dem Weg eng begleiten und unterstützen, wo wir können. Dazu gehört auch, dass wir den aktuellen Kader in enger Abstimmung mit unserem neuen Cheftrainer im Winter verstärken werden“, so Minge.

"Überzeugt, dass eine Menge möglich ist"

Wie bereits bei dessen Verpflichtung angekündigt, wird Heiko Scholz weiter zum schwarz-gelben Trainerstab gehören. Er hatte in der vergangenen Woche zunächst als Interimstrainer übernommen, das Team am Wochenende beim 1:1 gegen den SV Sandhausen betreut. Scholz fungiert laut Club künftig als Co-Trainer. Wie sein neuer Chef hat auch er einen Vertrag bis Juni 2021.

Kauczinski selbst blickt seiner neuen Aufgabe optimistisch entgegen.. „Die intensiven Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins waren in den vergangenen Tagen sehr positiv. So konnte ich mir ein genaues Bild machen, die mich bei Dynamo Dresden erwartet", so der 49-Jährige, den der DFB 2015 zum Trainer des Jahres kürte. "Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und bin mir bewusst, dass wir alle in den kommenden Wochen und Monaten eng zusammenrücken und hart arbeiten müssen, um unser Ziel mit dem Klassenerhalt in dieser Saison zu erreichen. Ich bin davon überzeugt, dass in Dresden mit diesem besonderen Umfeld und den Fans eine Menge möglich ist.“