Offiziell: Neuer Vertrag für Bielefeld-Kapitän – Fabian Klos verlängert bis 2022

Arminia Bielefeld und Stürmer Fabian Klos gehen weiter gemeinsame Wege. Der 33 Jahre alte Mannschaftskapitän des ostwestfälischen Bundesligisten unterzeichnete eine Vertragsverlängerung um ein Jahr, wie der Klub am Freitagabend mitteilte. Das Arbeitspapier des Fanlieblings wäre sonst Ende Juni ausgelaufen. In der abgelaufenen Saison erzielte Klos fünf Treffer für den Aufsteiger. Es war seine erste Spielzeit in der Bundesliga .

Am 34. Spieltag der abgelaufenen Saison hatte Klos entscheidenden Anteil am Klassenerhalt der Ostwestfalen: Er erzielte beim 2:0-Sieg beim VfB Stuttgart den Führungstreffer. Seit zehn Jahren spielt der Angreifer in Bielefeld, längst ist er dort zur Identifikationsfigur geworden. 157 Tore in 362 Pflichtspielen hat er für den Klub bislang erzielt. "Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität wird er uns auch in der zweiten Bundesliga-Saison helfen, unsere Ziele zu erreichen", sagte Bielefelds Geschäftsführer Sami Arabi.