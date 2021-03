Jetzt ist es fix: Amateurfußball-Saison wird von der Oberliga abwärts annulliert

Nach ziemlich genau fünf Monaten Corona-Zwangspause ist es nun beschlossene Sache: Die Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball ist annulliert, ersatzlos gestrichen.

Das wurde auf der Vorstandssitzung des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) am Mittwochabend, zu dem neben den 33 Kreisvorsitzenden das NFV-Präsidium um Günter Distelrath zählt, entschieden. In allen Altersklassen wird die Saison damit von der Oberliga abwärts formal annulliert - so als hätte es sie nie gegeben. Unklar ist lediglich noch die Auf- und Abstiegsregelung an der Schnittstelle Regionalliga/Oberliga.