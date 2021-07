Fix: Niklas Dorsch verzichtet auf Olympia-Teilnahme – Schlotterbeck und Ache nachnominiert

Ein herber Verlust für Stefan Kuntz und den Olympia-Kader der deutschen Nationalmannschaft: Niklas Dorsch verzichtet freiwillig auf eine Teilnahme am Großevent in Tokio. Das bestätigte der FC Augsburg am Freitag. Erst am Donnerstag hatte der 23-Jährige einen Fünf-Jahres-Vertrag beim Bundesliga-Klub unterzeichnet. Die Leidtragenden des Wechsels von KAA Gent zum FCA sind nun die deutschen Olympia-Fußballer: Weil Augsburg schon Felix Uduokhai und Marco Richter nach Japan entsendet, wäre Dorsch bereits der dritte Profi gewesen, den die Augsburger für die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz abgestellt hätten. Anzeige

Wie der DFB mitteilte, werden Ragnar Ache von Eintracht Frankfurt und Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg als Ersatz für Dorsch und den ebenfalls ausfallenden Josha Vagnoman das DFB-Aufgebot in Tokio komplettieren. "Ich bin Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sehr dankbar dafür, dass sie unsere Olympiamannschaft nach den zwei Ausfällen mit ihren Spielern unterstützen. Das ist insbesondere in Anbetracht der Kurzfristigkeit dieser Nachnominierungen keine Selbstverständlichkeit", sagte Kuntz.

Dorsch: "Durch den Vereinswechsel war ich in einer Zwickmühle" Dorsch begründete seinen Schritt, freiwillig auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen zu verzichten, damit, sich in Augsburg zunächst einfinden zu müssen. Im Fall einer Olympia-Teilnahme hätte der Mittelfeldmann die gesamte Vorbereitung verpasst. "Durch den Vereinswechsel war ich in einer Zwickmühle", erklärte Dorsch seine Entscheidung auf der Vereinsseite. "Einerseits will man das einmalige Erlebnis einer Teilnahme an den Olympischen Spielen natürlich wahrnehmen. Andererseits will ich natürlich auch so schnell wie möglich beim FCA ankommen, die Mannschaft kennenlernen und die speziellen fußballerischen Inhalte verinnerlichen."