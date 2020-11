Fittipaldi ersetzt Grosjean nach Feuer-Unfall bei Haas – Teamchef Steiner: "Gute Chance für ihn"

Nach seinem Feuer-Unfall in Bahrain wird Romain Grosjean nicht beim nächsten Formel-1-Rennen starten. Wie der US-Rennstall Haas am Montag mitteilte, wird der Brasilianer Pietro Fittipaldi stattdessen sein Debüt in der Motorsport-Königsklasse für den verletzten Franzosen geben, der das Krankenhaus bereits am Dienstag wieder verlassen soll.

