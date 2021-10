Fix: Premier-League-Aufsteiger FC Watford verpflichtet Ex-Meistertrainer Claudio Ranieri

Der Premier-League -Aufsteiger FC Watford hat einen Tag nach der Trennung von Xisco Munoz einen neuen Trainer gefunden. Der Italiener Claudio Ranieri wurde am Montag als Nachfolger beim Tabellen-15. bestätigt. Wie der Klub auf seiner Website bekannt gab, unterschrieb Ranieri einen Zweijahresvertrag an der Vicarage Road.

Das erste Spiel des neuen Trainers hat es gleich in sich: Die neue Ranieri-Elf empfängt am 16. Oktober den FC Liverpool um Star-Trainer Jürgen Klopp. Die "Hornets" warten bereits seit drei Pflichtspielen auf einen Sieg.

Der 69 Jahre alte Ranieri hat in der Premier League bereits reichlich Erfahrung. Er trainierte den FC Chelsea, Leicester City und den FC Fulham. Mit Leicester gewann der einstige Abwehrspieler in der Saison 2015/16 sensationell die englische Meisterschaft. Bis zum Sommer war der gebürtige Römer, der in 35 Jahren bereits 20 Vereine in Europa betreut hat, Trainer beim Serie-A-Klub Sampdoria Genua.