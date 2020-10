Leihe fix: Justin Kluviert kommt für ein Jahr zu RB Leipzig

Leipzig. Der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter vermeldet wenige Minuten vor dem offiziellen Ende des Transferfensters eine weitere Offensiv-Verstärkung. RB Leipzig leiht den 21-jährigen Justin Kluviert von AS Rom für ein Jahr aus. Der beidfüßige Mittelfeldspieler hat in seinem jungen Alter bereits 56 Einsätze in der Serie A auf dem Konto und stand zweifach für die niederländische Nationalmannschaft auf dem Feld.

Kluviert sieht den Wechsel in die Bundesliga als große Chance. „Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zu RB Leipzig geklappt hat. RB Leipzig hat mir in den guten Gesprächen aufgezeigt, dass der Wechsel hierhin ideal ist, um mich weiterzuentwickeln, den sprichwörtlichen nächsten Schritt zu machen und der Mannschaft so zu helfen. Mein Ziel ist es, hier Spielpraxis zu sammeln“, so der 21-Jährige. Er fügt hinzu: „Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt mit hoher Qualität und auch in der Champions League warten spannende Herausforderungen auf uns - darauf freue ich mich sehr!“

DURCHKLICKEN: RB Leipzigs Zu- und Abgänge im Sommer 2020 Der Kader von RB Leipzig bleibt (natürlich) nicht unverändert. Folgende Zugänge zur Saison 2020/21 stehen bereits fest. ©

Der Niederländer soll künftig die Rückennummer 21 tragen und soll das Team von Trainer Julian Nagelsmann auf Linksaußen unterstützen. „Wir freuen uns, dass wir mit Justin Kluivert einen jungen und sehr talentierten Spieler zu RB Leipzig holen konnten und können so am letzten Tag des Transferfensters auf eine erfolgreich umgesetzte Kaderplanung zurückblicken“, so RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. „Wir haben in der kurzen Vorbereitungszeit auf diese Saison im Team an vielen Stellschrauben auf und neben dem Platz gedreht und gehen mit einer Mannschaft in die weitere Saison, die über viele Jahre zusammengewachsen ist und nun an den richtigen Stellen ergänzt wurde“, berichtet der Bullen-Chef zufrieden.