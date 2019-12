Fix: Recken-Talent Joshua Thiele verlässt die TSV Hannover-Burgdorf

Joshua Thiele verlässt die TSV Hannover-Burgdorf nach Saisonende. Das Eigengewächs schließt sich Ligakonkurrent GWD Minden an. Das teilten die Recken am Freitag mit. „Es war keine Entscheidung gegen Hannover, denn ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken, sondern eine Entscheidung für Minden. Für meine weitere Karriere ist der Wechsel aus meiner Sicht der richtige Schritt für mich“, sagte der 21-Jährige, der in der Jugend aus Buxtehude zu den Recken wechselte.