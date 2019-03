Fix: Serge Gnabry verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

Gnabry ist in dieser Saison ein absoluter Leistungsträger beim FC Bayern, spielte in 29 Partien für den Rekordmeister. In der Bundesliga schoss er in 21 Spielen sogar sechs Tore - zuletzt gegen Borussia Mönchengladbach.