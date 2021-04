Fix! Steffen Baumgart verlängert Vertrag beim SC Paderborn nicht - Abgang im Sommer

"In den vergangenen Wochen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nun Zeit ist für eine Veränderung", sagte Baumgart laut einer Mitteilung. "Ich bin den Verantwortlichen in Paderborn und insbesondere Fabian Wohlgemuth sehr dankbar für die offenen und vertrauensvollen Gespräche. Jetzt konzentriere ich mich voll auf die Endphase der laufenden Saison."

Bis zuletzt hatte Baumgart gesagt, dass er sich eine Vertragsverlängerung vorstellen könne. "Es gibt viele, die da immer von der 1. Liga reden und was sie alles können. Und ich habe für mich einfach auf die Fahne geschrieben: Ich will Trainer sein", sagte der Coach des Zweitligisten SC Paderborn kürzlich im Podcast Einfach mal Luppen von Nationalspieler Toni Kroos und dessen Bruder Felix, der bei Eintracht Braunschweig spielt. Er wisse, was er in Paderborn habe. Doch am Ende haben andere Dinge den Ausschlag für einen Abgang gegeben.