Fix: Top-Schiedsrichter Felix Brych tritt mit CL-Spiel zwischen Real Madrid und Inter Mailand international ab

Deutschlands Top-Schiedsrichter Felix Brych beendet mit einem letzten Einsatz in der Champions League seine erfolgreiche internationale Karriere. Der 46 Jahre alte Münchner wird am Dienstag in Spanien das Gruppenspiel zwischen Real Madrid und Inter Mailand leiten, wie aus den Ansetzungen der UEFA hervorgeht.

Bereits nach der Europameisterschaft im vergangenen Sommer hatte der promovierte Jurist seinen internationalen Abschied angekündigt. Brych war unter anderem auch bei den Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland im Einsatz. 2017 pfiff er das Finale Juventus Turin gegen Real Madrid in der Champions League. Seit 2004 pfeift er in der Bundesliga.