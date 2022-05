Offiziell: TSG Hoffenheim entlässt Sebastian Hoeneß – Aus nach zwei Saisons ohne Europacup

Die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim haben aus dem schwachen Saison-Endspurt ihrer Mannschaft die Konsequenzen gezogen und sich von Trainer Sebastian Hoeneß getrennt. Das teilte der Bundesliga -Neunte der abgelaufenen Saison am Dienstag mit. Der Sohn von Ex-Nationalspieler Dieter Hoeneß und Neffe von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß übernahm die Mannschaft zur Saison 2020/21, schaffte es jedoch in zwei Spielzeiten nicht, die TSG in einen europäischen Wettbewerb zu führen.

Sportdirektor Alexander Rosen brachte in einer Klub-Mitteilung seine Wertschätzung für Hoeneß zum Ausdruck, erklärte jedoch: "Wir müssen uns nach einer bereits vor dem letzten Spieltag begonnenen Analyse aber eingestehen, dass die Ergebnisse und Ereignisse in den vergangenen zwei Monaten viel von den zahlreichen positiven Aspekten, die diese Saison bereithielt und uns zwischenzeitlich bis auf Platz Vier brachten, überschattet haben. Die alles entscheidende Frage, die wir uns nach diesen negativen Eindrücken zu stellen hatten, war, ob wir als Klub in dieser Konstellation unbelastet in eine neue Spielzeit starten können. Nach eingehenden Gesprächen haben wir diese Frage gemeinsam negativ beantwortet."