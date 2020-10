Fix: TSG Hoffenheim holt erneut Sebastian Rudy zurück - per Leihe vom FC Schalke

Die TSG Hoffenheim holt ihren verlorenen Sohn erneut zurück. Sebastian Rudy kehrt wie schon in der Vorsaison auf Leihbasis zurück vom FC Schalke 04. Die "Knappen" zahlen allerdings laut Medienberichten einen Teil des Gehalts weiter.

Der 30-jährige Rudy war in der vergangenen Saison Stammspieler bei der TSG Hoffenheim, war den Kraichgauern aber scheinbar zu teuer für eine Festverpflichtung. Im Sommer kehrte er dann zurück zum FC Schalke, wo er unter David Wagner als Rechtsverteidiger zum Einsatz kam und dort in beiden Spielen eher schlecht aussah. Nachdem Manuel Baum in der Vorwoche für den entlassenen Wagner übernommen hatte, saß Rudy bei der 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig nur auf der Bank.