Fix: UEFA verlegt Champions-League-Finale von Istanbul nach Porto – Fans zugelassen

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat das Champions-League-Finale am 29. Mai vom türkischen Istanbul nach Porto verlegt. Das Endspiel der Königsklasse zwischen den Premier-League-Klubs FC Chelsea und Manchester City findet demnach im 50.000 Zuschauer fassenden Estádio do Dragão statt. 6000 Fans von jeder Mannschaft werden zugelassen. Das gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Anzeige

"Wir haben uns erneut an unsere Freunde in Portugal gewandt, um sowohl der UEFA als auch der Champions League zu helfen, und ich bin der FPF und der portugiesischen Regierung wie immer sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt haben, das Spiel so kurzfristig auszurichten", zeigte sich UEFA-Präsident Aleksander Ceferin dankbar für das kurzfristige Entgegenkommen der Portugiesen. Für Istanbul, das einmal mehr leer ausgeht, fand Ceferin hoffnungsvolle Worte. "Ich hoffe, in naher Zukunft in Istanbul und der Türkei für ein Champions-League-Finale und viele andere Veranstaltungen zu sein."

Ursprünglich sollte das Finale im Atatürk Stadion in Istanbul ausgetragen werden. Weil die britische Regierung die Türkei wegen der dortigen Corona-Lage auf die sogenannte "rote Liste" gesetzt hatte, bat der englische Fußballverband die UEFA Anfang Mai um eine Verlegung des Champions-League-Endspiels aus Istanbul nach Großbritannien. Der britische Verkehrsminister Grant Shapps betonte in diesem Zusammenhang, dass in der englischen Premier League – der die Final-Klubs Chelsea und Manchester City angehören – schon wieder Spiele vor Publikum ausgetragen wurden. Medienberichten zufolge war dann zunächst das Londoner Wembley-Stadion im Gespräch. Jetzt bekommt das portugiesische Porto den Zuschlag.