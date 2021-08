Fix: Union Berlin trifft in den Playoffs zur Conference League auf Kuopio PS

Der 1. FC Union Berlin trifft in den Playoffs zur Conference League auf Kuopio PS. Der finnische Pokalsieger gewann nach dem 1:1 im Hinspiel das Rückspiel in der dritten Qualifikationsrunde am Donnerstag beim FK Astana in Kasachstan mit 4:3 (0:2). Dem Berliner Bundesligisten bleibt somit in der kommenden Woche eine Fernreise über vier Zeitzonen in die kasachische Hauptstadt Nur-Sultan erspart. Stattdessen geht es für die Eisernen zum Playoff-Hinspiel nach Helsinki. Das hatte sich Offensivstar Max Kruse zuvor im Union-TV ausdrücklich so gewünscht. Anzeige

Die Berliner hatten sich durch Platz sieben in der vergangenen Bundesliga-Saison überraschend für den neuen Europapokal-Wettbewerb qualifiziert. Letztmals war der Verein als DFB-Pokalfinalist 2001 im damaligen UEFA-Pokal international vertreten. Auch damals ging es zunächst gegen einen finnischen Kontrahenten. Haka Valkeakoski wurde von Union in der ersten Runde ausgeschaltet (1:1/3:0). In der zweiten Runde war für den damaligen Zweitligisten gegen Litex Lowetsch (0:2/0:0) aus Bulgarien Endstation.

Union Berlin droht Termin-Chaos

Wann genau Union gegen den Kuopio PS im Hinspiel der Playoffs für die Conference League antritt, ist noch nicht klar. Eigentlich soll Union am 19. August in Helsinki, wo Kuopio seine Heimspiele im Europacup austrägt, antreten. Allerdings könnte es zu einer Doppelbelegung des Stadions kommen und Union müsste schon am 17. oder 18. August die erste Partie spielen. Das ist von HJK Helsinki abhängig. Scheidet HJK in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag gegen Neftçi Baku (Aserbaidschan, Hinspiel 2:2) aus, geht es für die Finnen in den Playoffs der Europa Conference League weiter. Dann hätte HJK am 19. August (Donnerstag) ein Heimspiel gegen den Sieger der Ausscheidung zwischen Maccabi Haifa (Israel) und HB Tórshavn (Färöer). In diesem Fall würde das Spiel zwischen Kuopio und Union wohl auf Dienstag (17. August/19.00 Uhr) verlegt werden.