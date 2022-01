Fix! Union Berlin verpflichtet Sven Michel als Kruse-Nachfolger

Keine 24 Stunden nach dem Abgang von Max Kruse zum VfL Wolfsburg hat Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin die Verpflichtung von Sven Michel bekanntgegeben. Der 31-Jährige kommt von Zweitligist SC Paderborn und unterschreibt bei den Köpenickern dem Vernehmen nach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Über die Ablösemodalitäten machte Union keine Angaben. Michels Vertrag in Paderborn lief noch bis zum 30. Juni 2023.

"Der Wechsel zu Union ist für mich eine großartige Chance. Auch die Gespräche mit Oliver Ruhnert und Trainer Urs Fischer haben mich überzeugt, dass hier mit einem konkreten Plan gearbeitet wird. Das ist mir wichtig und ich bin überzeugt, dass ich dieser Mannschaft weiterhelfen kann", wird Michel in der Vereinsmitteilung zitiert.

Für die Westfalen erzielte der Linksfuß in der laufenden Punktspielsaison in 19 Partien 14 Treffer und belegte damit im Unterhaus des deutschen Fußballs zusammen mit dem Schalker Simon Terodde in der Torjägerliste den zweiten Platz hinter Guido Burgstaller (FC St. Pauli/15 Tore).