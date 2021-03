Fix: WM-Quali-Spiel zwischen Estland und Tschechien nach Polen verlegt

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Estland und Tschechien wird nach Polen verlegt. Das teilte der tschechische Verband am Freitag mit. Wegen der Coronavirus-Auflagen werde die Partie am Mittwoch (18 Uhr) nicht in Estlands Hauptstadt Tallinn, sondern im polnischen Lublin ausgetragen.

Demnach fehlen die vier Legionäre, Torhüter Jiri Pavlenka von Werder Bremen, Patrik Schick von Bayer Leverkusen, Vladimir Darida von Hertha BSC und Pavel Kaderabek von der TSG 1899 Hoffenheim, bei den Partien gegen Belgien am 27. März in Prag und gegen Wales am 30. März in Cardiff.