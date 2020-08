Fix: Zlatan Ibrahimovic verlängert bei AC Mailand - Ein-Jahres-Vertrag und neue Nummer

Anzeige

Zlatan Ibrahimovic wird ein weiteres Jahr im Trikot der AC Mailand auflaufen. Der Verein bestätigte am Montag die Vertragsverlängerung mit dem schwedischen Superstar. In gewohnt exzentrischer Manier hatte der Stürmer-Routinier diese schon am Freitag bekannt gegeben. Statt auf die Bestätigung des italienischen Klubs zu warten, postete der 38-Jährige Schwede bei Twitter ein Bild im Milan-Dress und schrieb dazu: "Wie ich gesagt hab: Ich wärme mich gerade erst auf." Erst jetzt kam auch die offizielle Bekanntgabe seitens des Vereins.

Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, soll der Kult-Stürmer mit seinem neuen Einjahresvertrag rund 7 Millionen Euro verdienen. Schon im vergangenen halben Jahr, seit Ibrahimovic im Januar von LA Galaxy zu den Italienern gewechselt ist, soll er rund 3 Millionen Euro eingestrichen haben. Seit dem Wechsel kam er in 18 Partien in der Serie A zum Einsatz und erzielte dabei starke zehn Tore. Außerdem steuerte er fünf Vorlagen bei und sicherte den Rossoneri noch Platz sechs in der Liga. In der kommenden Saison soll nun der Angriff auf die Champions-League-Plätze folgen.

Die große Karriere von Zlatan Ibrahimovic in Bildern Der Stern von Zlatan Ibrahimovic geht in seiner schwedischen Heimat Malmö beim Malmö FF auf. Mit gerade einmal 17 Jahren wird der Angreifer 1999 aus der U19 des Vereins von Cheftrainer Frans Thijssen zu den Profis befördert. Im Laufe der Saison übernimmt Roland Andersson das Training. Schon damals gilt er als eigensinniger Dribbler. Auch nach dem Abstieg in seiner ersten Saison, bleibt der dem Klub treu. In 40 Pflichtspielen für Malmö erzielt Ibrahimovic 16 Treffer und wechselt nach dem Wiederaufstieg und einem weiteren halben Jahr im Allsvenskan 2001 nach Holland. ©

Neue Rückennummer: Zlatan jetzt mit der 11