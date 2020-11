Fjörtoft sicher: RB Leipzigs Sörloth braucht "dieses verdammte erste Tor"

Leipzig. Norwegens früherer Stürmer-Star Jan-Åge Fjörtoft leidet mit seinem bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig bisher erfolglosen Landsmann Alexander Sörloth. „Alexander braucht einfach dieses verdammte erste Tor! Ich kann nicht in den Kopf von ihm reinschauen. Aber ich kann mir vorstellen, was in ihm vorgeht. Du kommst aus einer anderen Liga, aus einem anderen Land und willst es allen zeigen“, sagte Fjörtoft der „Bild“ (Freitag) und gab sich optimistisch. „Leipzig hat Potenzial in ihm gesehen. Und das wird Julian Nagelsmann aus ihm herausholen.“

