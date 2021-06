Flens-Beach-Trophy erstmals auch in Dänemark

Die ursprünglichen Planungen mussten etwas angepasst und die Turniere überwiegend in den Juli verschoben werden, aber auf jeden Fall geht es diesen Sommer wieder los mit dem Kicken am Strand! Erneut können also sowohl Vereins- als auch Freizeitteams – die ideale Gelegenheit, um einmal mit ehemaligen Fußballkolleg*innen oder Freund*innen gemeinsam zu kicken – Ostsee- oder Nordseeluft schnuppern und dabei ordentlich Sand aufwirbeln. Erstmals wird es im Rahmen der SHFV-Kooperation mit dem Regionalverband „DBU Lolland-Falster“ und mit großer Unterstützung des Projekts kultKit (Förderung deutsch-dänischer Zusammenarbeit) auch zwei Turnierstandorte bei unseren dänischen Nachbarn geben.

Die Serie für die Erwachsenen, die Flens-Beach-Trophy, umfasst fünf unterschiedliche Qualifikationsstandorte, von denen Nykøbing (DK) doppelt als Ausrichter fungiert. Gerne sollen auch schleswig-holsteinische Teams die Reise nach Dänemark antreten, weshalb der SHFV jeweils die Fährkosten (max. vier Tagestickets) von Puttgarden nach Rødby übernimmt. Je Standort werden ein bis zwei Herren-Turniere (Sa./So.) ausgetragen, bei denen wie in den Vorjahren um die acht Startplätze für das große Landesfinale gespielt wird, welches am 31. Juli erneut im Ostseeheilbad Großenbrode stattfindet. Aber auch die Frauen können erneut den Sand erobern: Am Freitag, dem 23.07., in Siebenbäumen und am Sonntag, dem 01.08., in Großenbrode finden die gesonderten Turniere statt. Darüber hinaus bietet der Jugendbereich im Rahmen der Youth-Beach-Trophy an allen Standorten Turniere von den D- bis zu den A-Junioren sowie zwei Mal für C-/B-Juniorinnen an (nähere Infos auf www.shfv-kiel.de/ybt). Auch hier werden etwaige Fährkosten nach Dänemark übernommen.