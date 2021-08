Röhl, Buttgereit, Kronenberg & Co.: So ticken die Assistenten von Bundestrainer Flick 

Viele neue Gesichter beim DFB. Bundestrainer Hansi Flick will bei der Nationalmannschaft künftig einiges verändern und hat dafür auch Verstärkungen mitgebracht, die ihn und die Spieler auf dem Weg zurück in die Weltspitze unterstützen sollen. Sein Motto dabei lautet: "Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht." Ein Überblick über sein neues "Team hinter dem Team".

Andreas Kronenberg: Der Nachfolger von Andreas Köpke als BTT, als Bundestorwarttrainer. Der 43-Jährige Schweizer, der seit 1993 in Deutschland lebt, formte Torhüter wie Oliver Baumann, Roman Bürki und Alexander Schwolow, wird vorerst in einer Doppelfunktion beim SC Freiburg und beim Verband aktiv sein. Flick über Kronenberg: "Einer der besten seines Fachs. Er wird eine absolute Verstärkung für uns sein." Kronenberg will an den Details arbeiten und sogar Manuel Neuer "auf das nächste Level heben".