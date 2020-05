Flick bestätigt: Thiago-Comeback verzögert sich - Verletzungs-Update zu Süle und Coutinho

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München muss auch die kommende Aufgabe in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ohne Mittelfeld-Star Thiago angehen. Meldungen über einen weiteren Ausfall bestätigte FCB-Coach Hansi Flick auf einer Pressekonferenz. „Thiago steht noch nicht bereit, das wird noch etwas dauern." Damit fällt der Mittelfeldregisseur aufgrund von anhaltenden Adduktorenproblemen nach den Spielen gegen Eintracht Frankfurt (5:2) und den BVB (1:0) bereits zum dritten mal in Folge aus. Zuletzt hatte er beim Bundesliga-Restart gegen Union Berlin in der Startformation gestanden.

Grundsätzlich befinde sich der Spanier jedoch auf dem Weg der Besserung. Besonders im Vergleich zu den weiteren Verletzten sei der Heilungsprozess Thiagos weit vorangeschritten. "Bei Thiago denke ich, dass er am schnellsten zurückkommt. Man muss je nach Belastung immer abwarten, wie die Muskulatur reagiert", sagte Flick. Bei der Frage, wer stattdessen im Mittelfeldzentrum beginnen wird, wollte sich der Coach, dessen Vertrag erst kürzlich bis zum 30. Juni 2023 verlängert wurde, nicht in die Karten schauen lassen: "Für die Aufstellung lasse ich mir noch bis morgen Zeit. Nach dem Anschwitzen werde ich meine Mannschaft im Kopf haben“, so der 55-Jährige. Denkbar wäre aber, dass wie zuletzt Leon Goretzka und Joshua Kimmich gemeinsam starten.

Neuer, Goretzka, Lewandowski & Co. - Das sind die Vertragslaufzeiten der Bayern-Stars Goretzka, Müller, Neuer, Lewandowski & Co. - das sind die Vertragslaufzeiten der Bayern-Stars! ©

Süle und Coutinho auf dem Weg der Besserung