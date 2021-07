Flick, Bierhoff, Lahm und Angebot an "Amateure" in der Führung: Hoeneß spricht über DFB-Zukunft

Flick müsse man mit Blick auf die Zeit beim FCB im Gegensatz zu seinem Vorgänger Niko Kovac "attestieren, dass er es geschafft hat, die Mannschaft hinter sich zu bringen" , sagte Hoeneß. "Die Stimmung war hervorragend. sie hatten im Champions-League-Finale in Lissabon einen Plan (Bayern gewann gegen PSG mit 1:0, d. Red.) - entspannt, aber konzentriert". Allerdings mahnte der 69-Jährige auch. Flick habe in München stets Erfolg gehabt. Hoeneß: "Es wird sich zeigen, ob er es auch in schlechten Phasen schafft."

Der scheidende Bayern-Coach, der zur neuen Saison von Julian Nagelsmann beerbt wird, hatte den Ex-Profi jedoch im Laufe der vergangenen Saison auch verärgert. Ihm habe nicht gefallen, so Hoeneß, dass Flick medial Neuzugänge eingefordert hatte, anstatt den internen Weg zu wählen - woraufhin er mit Sportchef Hasan Salihamidzic aneinander geraten war . "Wenn man das Außenbild von Bayern München gesehen hat, war nur der Krach", sagte Hoeneß. "Das hat er mit verursacht und da war ich ihm böse." Dennoch habe der neue Bundestrainer in München gute Arbeit geleistet.

Das aktuelle Führungs-Vakuum beim DFB betrachtet Hoeneß mit Sorge. Auch Flick brauche "Reibung" und konstruktiven Widerspruch, damit es wieder sportlichen Erfolg gebe. In diesem Zuge nahm der langjährige Bayern-Boss auch den DFB-Direktoren in die Pflicht. Oliver Bierhoff müsse "endlich aus der Versenkung verschwinden und sich aktiv einschalten, damit das Projekt läuft, so Hoeneß, der außerdem die derzeitigen Bosse um die Interimspräsidenten Rainer Koch und Peter Peters scharf attackierte. Die anderen handelnden Personen beim DFB seien "alles Amateure, auf die man sich nicht verlassen kann", schimpfte der Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974, der sich eine Rolle für Ex-Kapitän Philipp Lahm wünschen würde, der aktuell OK-Chef der EM 2024 ist: "Das ist ein ganz interessanter Name. Er ist einer, der was im Kopf hat, er arbeitet schon zwei Jahre beim DFB, kennt also viele Internas", sagte Hoeneß.