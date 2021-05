DFB verkündet Verpflichtung von Hansi Flick am Dienstagvormittag - Ablösespiel gegen FC Bayern geplant

Der DFB vermeldet noch heute Vollzug: Nach SPORTBUZZER-Informationen gibt der DFB am Dienstagvormittag die Verpflichtung von Hansi Flick als neuen Bundestrainer bekannt. Der scheidende Bayern-Trainer tritt damit die Nachfolge von Joachim Löw nach der Europameisterschaft im kommenden Sommer an. Beim DFB unterschreibt der 56-Jährige einen Vertrag bis nach der Heim-EM 2024.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff wollte die Löw-Nachfolge unbedingt noch vor dem Start ins Trainingslager am Freitag klären. Ab dem 28. Mai will Noch-Bundestrainer Löw in einem wegen der Corona-Modalitäten um drei Tage verkürzten Trainingslager die Grundlagen für den Titelangriff legen. Nach der EM geht der DFB mit Flick in die Zukunft. Die Frage nach den Co-Trainern des zukünftigen Bundestrainers wird dann noch geklärt. Unter anderem zählt Ex-Nationalspieler Miroslav Klose zu den Kandidaten.