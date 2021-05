Flick neuer Bundestrainer? Bayern-Vorstandsmitglied Kahn: "Kann ich mir sehr gut vorstellen"

Der FC Bayern München ist zum neunten Mal in Folge deutscher Meister - und einen "riesengroßen Anteil daran" hat Trainer Hansi Flick, wie Bayerns künftiger Vorstandschef Oliver Kahn vor dem Spiel am Sonnabend gegen Borussia Mönchengladbach sagte. Für Flick ist es der perfekte Abschied bei den Bayern, sein Vertrag wird am Saisonende aufgelöst. Er gilt als heißester Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw, der nach EM im Sommer aufhört. Anzeige

"Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er diese Herausforderung annehmen wird", sagte Kahn. "Es arbeitet in ihm, dass diese Position nach Joachim Löw vakant ist." Und durch die Vertragsauflösung mit den Bayern ist eine DFB-Zukunft für Flick offen. "Es ist alles geregelt. Da gibt es im Moment keine finanzielle Kompensation." Möglich sei aber weiter ein Spiel zwischen den Bayern und der Nationalmannschaft, dessen Einnahmen dann an den Rekordmeister gehen könnten. "Aber das ist Zukunftsmusik", so Kahn.