Flick entschuldigt schwache Bayern-Leistung: "Mannschaft hat sehr viele Minuten und Spiele in den Beinen"

Den ersten Meister-Matchball haben die Bayern vergeben: Beim FSV Mainz 05 gab es für den Rekordmeister nach einer schwachen Leistung eine überraschende 1:2 Niederlage. Jonathan Burkardt in der 3. Minute und Robin Quaison (37.) erzielten die Treffer für das Team von Trainer Bo Svensson. Der Anschlusstreffer für die Bayern durch Robert Lewandowski in der vierten Minute der Nachspielzeit kam zu spät.

Bayern-Trainer Hansi Flick wollte nach der Partie aber nicht auf seine Spieler draufhauen, sondern nahm sie in Schutz. "Wir müssen dieses Spiel abhaken. Die Mannschaft hat sehr viele Minuten und Spiele in den Beinen", sagte der Coach während der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Heute hat sich nicht ganz so auf dem Platz gewirkt, wie wir das gewohnt sind. Das sah langsamer aus. Wir konnten nicht da anknüpfen, wo wir letzten Spiele waren."