Flick erklärt unerwartete Innenverteidiger-Wahl: Schlotterbeck und Tah sollen Team "pushen"

Hansi Flick startet mit zum Teil unerwartetem Personal in das WM-Jahr. Für das Testspiel am Samstagabend in Sinsheim gegen Israel berief der Bundestrainer unter anderem zwei Rückkehrer in seine Anfangsformation. Im zentralen Mittelfeld darf Julian Weigl, der zuletzt im März 2017 für die Nationalmannschaft auflief, ran. In der Offensive bekommt Julian Draxler, der das DFB-Trikot erstmals seit Oktober 2020 trägt, eine Chance. Ebenfalls unerwartet: Der Startelf-Einsatz von Innenverteidiger Jonathan Tah. Dass Nico Schlotterbeck neben dem Leverkusener sein Länderspiel-Debüt feiern wird, war hingegen schon seit Freitag klar. Anzeige

Flick will am Samstag offenbar besonders sein neues Paar in der Abwehrzentrale unter die Lupe nehmen. "Gerade in der Innenverteidigung" wolle man sich einen Eindruck verschaffen, deutete der Bundestrainer an und beschrieb im ZDF seine Erwartungshaltung an Schlotterbeck und Tah: "Es sind junge Spieler, die die Mannschaft auf dem Platz aber mitführen. Gerade auf der Position des Innenverteidigers hast du alles komplett im Blick. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig coachen und pushen." Der erfahrenere Antonio Rüdiger sitzt derweil zunächst auf der Bank, Niklas Süle fehlt verletzt.

Aufstellung fix: So spielt Deutschland gegen Israel Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) ©