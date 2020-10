Flick mauert bei Roca-Transfer zum FC Bayern: "Kann nichts bestätigen, aber..." – Interesse an Hudson-Odoi "legitim"

So ganz locken lassen wollte Hansi Flick sich nicht. Dennoch verriet der Trainer des FC Bayern München auf der Pressekonferenz am Samstag vor der Bundesliga-Partie gegen Hertha BSC (Sonntag, 18 Uhr), wo die Münchner in ihren Transfer-Bemühungen zurzeit stehen. Konkret sprach Flick insbesondere über zwei mögliche Neuzugänge - Marc Roca von Espanyol Barcelona und Callum Hudson-Odoi zum FC Chelsea. Ein konkretes Interesse an den beiden Spielern dementierte der 55-Jährige nicht.

Bei Roca, der übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor der Unterschrift stehen soll , sagte Flick: "Ich kann nichts bestätigen, aber auch nichts entkräftigen." Weiter wollte Europas Trainer des Jahres nicht gehen, für ihn stehen "nicht die Transfers im Vordergrund, sondern das Spiel gegen Hertha." Roca soll noch vor dem Transferschluss am Montag bei den Münchnern unterschreiben und rund 15 Millionen Euro Ablöse kosten. Am defensiven Mittelfeldspieler waren die Münchner bereits im vergangenen Sommer interessiert, blitzten mit einer deutlich höheren Offerte allerdings bei Espanyol ab, das mittlerweile aber abgestiegen ist.

Klarer signalisierte Flick das Bayern-Interesse an Callum Hudson-Odoi, einem weiteren langfristigen Transfer-Ziel von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Der Engländer, der beim FC Chelsea nicht unbedingt gesetzt ist, soll in München als Alternative für die Außenbahnen dienen, die nicht erst seit der Verletzung von Neuzugang Leroy Sané erneut zu dünn besetzt sind. Zuletzt war von einem Durchbruch in den Verhandlungen die Rede. Flick nannte Hudson-Odoi, der am Samstag beim Heimspiel gegen Crystal Palace in der Startelf stand, "eines der größten Talente auf seiner Position" und betonte: "Er kann Außenstürmer und Mittelstürmer spielen. Daher ist es legitim, dass sich der FC Bayern mit ihm beschäftigt."