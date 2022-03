Flick "geschockt" wegen Wirtz-Verletzung: Bundestrainer berichtet von Telefonat mit DFB-Youngster

Wirtz zog sich am Sonntagnachmittag bei der 0:1-Niederlage von Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln einen Kreuzbandriss zu - was beim Bundestrainer für Bestürzung sorgte. "Florian Wirtz ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball in den letzten Jahren hervorgebracht hat", sagte Flick in einem Beitrag auf der DFB-Internetseite: "Daher waren wir alle spontan erst mal geschockt, als wir von seinem Kreuzbandriss erfuhren." Der DFB-Coach berichtete zudem, schon Kontakt mit Wirtz gehabt zu haben: "Ich habe auch schon mit ihm telefoniert und versucht, ihm Mut zuzusprechen“, erklärte Flick. Wirtz sei "noch jung, er wird wieder mindestens genauso stark zurückkommen, da bin ich ganz sicher", betonte Flick: "Er bekommt von uns die volle Unterstützung."