Erste Einheit vor WM-Quali: Flick startet fast mit komplettem Kader – Neuer trainiert im Hotel

Pünktlich um 11 Uhr gingen die Nationalspieler auf den Trainingsplatz, Flick hatte insgesamt 22 Spieler zur Verfügung. Kapitän Manuel Neuer war nicht mit dabei. Der Torwart absolvierte nach dem Bundesliga-Spiel des FC Bayern am Sonntagabend eine individuelle Regenerationseinheit im Hotel. Neuers Einsatz in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen schien aber nicht gefährdet. Der DFB-Kapitän hatte in der vergangenen Länderspielphase den 2:0-Sieg gegen Lichtenstein aufgrund einer Kapselverletzung am rechten Fuß verpasst.

Die DFB-Auswahl tritt als Erster der Qualifikationsgruppe J am Freitag in der Hansestadt gegen Rumänien an, am folgenden Montag spielt Deutschland in Skopje (beide 20.45 Uhr). Im Idealfall löst das Flick-Team vorzeitig das Ticket zur WM-Endrunde 2022 in Katar. Flick, dem zum Einstand im September drei Siege in drei Spielen gelungen waren, hatte zwei weitere Erfolge als klares Ziel ausgegeben. Der Bundestrainer will aber auch weiter an seiner Mannschaft feilen, die in etwas über einem Jahr bei der Weltmeisterschaft weit kommen soll.