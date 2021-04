Flick bald Löw-Nachfolger? So ist der aktuelle Stand zwischen dem Bayern-Trainer und dem DFB

Hansi Flick hat durch seinen Wunsch zur Vertragsauflösung beim FC Bayern München auch eine neue Dynamik in die Nachfolge-Debatte für den Bundestrainer-Posten gebracht. Viel spricht dafür, dass der frühere DFB-Assistent seinen einstigen Chef Joachim Löw nun beerbt. Es wäre eine spannende Rückkehr für den Co-Trainer des WM-Triumphs von 2014.

Wird Hansi Flick jetzt Bundestrainer?

Alle Zeichen deuten nun darauf hin, dass Flick zum DFB zurückkehrt. Wunschkandidat von Verbandsdirektor Oliver Bierhoff war er ohnehin - auch wenn das nicht offiziell geäußert wurde. Bei einer Trennung von den Bayern aus eigenen Stücken stünde Flick rechtzeitig für die Fortsetzung in der WM-Qualifikation im September zur Verfügung. Auch wenn er von seiner Zukunft im Zuge seiner Münchner Trennungsoffensive noch nicht sprach, so ist sein eigenes Interesse am DFB-Topjob offenkundig: "Natürlich ist der DFB eine Option, die jeder Trainer überlegen muss", sagte der 56-Jährige.