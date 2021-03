Flick als Löw-Nachfolger beim DFB? Bayern-Boss Rummenigge will FCB-Trainer nicht ziehen lassen

Bayern -Chef Karl-Heinz Rummenigge hat sich nach einem Gespräch mit DFB-Präsident Fritz Keller erstmals zu den Spekulationen um die Zukunft von Trainer Hansi Flick geäußert. Der 56-jährige Flick wird nach der Rücktrittsankündigung von Bundestrainer Joachim Löw (61) nach der Europameisterschaft in diesem Sommer als möglicher Nachfolger gehandelt. " Wir wären ja verrückt, wenn wir jetzt unseren Trainer vorzeitig gehen lassen würden ", sagte Rummenigge am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Rummenigge: Aktuell "erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Bayern"

Rummenigge setzt beim Bundesliga-Tabellenführer auch in Zukunft auf Flick als Trainer. Er betonte, dass man "gerade die erfolgreichste Zeit in der Geschichte des FC Bayern" erlebe. Zudem erinnerte der am Jahresende scheidende Bayern-Chef an den gültigen Vertrag mit Flick, der erst Mitte 2023 endet. "Jede Vereinbarung beinhaltet sowohl Rechte als auch Pflichten", äußerte der 65 Jahre alte Rummenigge.