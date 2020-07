Flick und Matthäus adeln Lewandowski: "Großer Favorit auf den Weltfußballer-Titel"

Nun traut der Weltmeister von 1990 dem Bundesliga-Torschützenkönig (34 Treffer in dieser Saison) zu, sein Nachfolger bei der FIFA-Wahl zu werden. Und zwar, wenn der polnische Superstar des FCB seine Topform auch beim Champions-League-Turnier im August unter Beweis stellen kann. "Wenn er jetzt noch den Goldenen Schuh holt, dann ist er Ende des Jahres ein ganz großer Favorit auf den Titel", sagte Matthäus. Der Goldene Schuh wird von der UEFA an den besten Liga-Torschützen der abgelaufenen Saison in Europa verliehen. Lewandowski führt das Ranking mit seinen 34 Toren vor Ciro Immobile (Lazio Rom, 29 Treffer) an.