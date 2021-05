Flick-Nachricht an neuen Bayern-Trainer Nagelsmann: "Wirst sehr viel Spaß mit dieser Mannschaft haben"

Zu dem neuen Job hat Flick seinem Nachfolger gratuliert und ihm eine Nachricht geschickt: "Ich habe ihm geschrieben: Glückwunsch, du wirst sehr viel Spaß mit dieser Mannschaft haben", sagte Flick am Freitag auf der offiziellen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, Sky). Er hält Nagelsmann für eine gute Wahl. "Ich habe zu Julian eine sehr positive Meinung. Er ist ein sehr guter Trainer. Ich habe ihn kennengelernt in Hoffenheim. Er ist für mich kein Trainertalent mehr. Er hat schon lange bewiesen, dass er eine enorme Qualität hat", sagte Flick.