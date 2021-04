Flick, Nagelsmann und Co: Der große Report zum Trainer-Karussell in der Bundesliga

"Werden Sie ihren Vertrag bis 2023 erfüllen?" Die Antwort gab es blitzschnell. "Nächste Frage", sagte Hansi Flick auf der Pressekonferenz des FC Bayern am Freitag. Der Trainer ist es leid, über seine Zukunft zu sprechen. Vertrag hin, Vertrag her. Und damit ist er aktuell in illustrer Gesellschaft. Denn nicht nur beim Tabellenführer der Bundesliga, sondern auch bei den drei "Verfolgerchen" ist die Zukunft der Übungsleiter mehr oder weniger offen – dabei haben alle noch einen laufenden Kontrakt über das Saisonende hinaus. Doch durch den ersten gefallenen Stein im Trainerdomino – Bundestrainer Joachim Löw – könnte eine Kettenreaktion in Gang gesetzt werden, deren Ende noch nicht mal absehbar ist. Anzeige

Julian Nagelsmann beim Zweiten RB Leipzig (Vertrag bis 2023), Oliver Glasner beim Überraschungsdritten VfL Wolfsburg (bis 2022) und Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt (bis 2023) sitzen zwar bei ihren Vereinen fest im Sattel, stehen aber aufgrund ihrer hervorragenden Arbeit auch bei anderen Klubs hoch im Kurs. Nicht mal bei den Top-4 der Liga ist klar, ob in der nächsten Saison ein neuer Mann auf der Bank sitzen wird – das gab es selbst im mitunter verrückten Fußballgeschäft noch nie.

Nagelsmann hegt große Sympathie für den FC Bayern

Sollte Flick also dem Ruf des DFB folgen und Löw nach der EM im Sommer beerben, wäre Nagelsmann wohl der erste Kandidat auf dessen Posten beim Rekordmeister. Bereits 2015 wollte der FC Bayern das Trainerjuwel verpflichten, damals noch als U19-Coach. Doch sein Arbeitgeber, die TSG Hoffenheim, legte ein Veto ein und machte ihn ein Jahr später zum jüngsten Trainer der Bundesligahistorie – mit 28 Jahren. Bis heute besitzt Nagelsmann ein Haus am Chiemsee und hat aus seiner Sympathie für die Münchner nie einen Hehl gemacht. "Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen", sagte er 2017 sehr offen.

Würde RB im Sommer einen neuen Coach brauchen, stünden dort nahezu automatisch die beiden Top-Performer der aktuellen Spielzeit auf dem Zettel: Glasner und Hütter. Doch unabhängig von einem möglichen Engagement in Leipzig sind die Österreicher auf dem Markt heiß begehrt. Und wenn es um die persönliche Karriereplanung geht, werden die Trainer den Profis immer ähnlicher. Fast alle haben inzwischen (mindestens) einen eigenen Berater, viele lassen sich eine Ausstiegsklausel in ihre Arbeitspapiere einbauen, so auch Glasner und Hütter – Nagelsmann hingegen nicht. "Und ich habe meinen Vertrag freiwillig unterschrieben", sagte er im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Pal Dardai hat kuriose "Punkteklausel" bei Hertha BSC

Ihn würde zumindest in Deutschland nur ein Posten reizen, bei seinen Kollegen sieht das indes anders aus. Aus Glasners Umfeld ist zu hören, dass er sich seine Optionen ganz genau anschaut und gegebenenfalls abwägen wird. Was tut sich in Leverkusen, wo Hannes Wolf als Interimscoach vom DFB bis Saisonende ausgeliehen ist? Was bei Hertha BSC, wo Pal Dardai eine kuriose "Punkteklausel" im Vertrag hat? Demnach muss er bis zum letzten Spieltag einen Schnitt von 1,5 Zählern pro Partie erreichen – aktuell steht er bei 0,89.

Auch Hütter denkt daran, seinen Posten aufzugeben und freiwillig darauf zu verzichten, was er selbst erreicht hat: die erstmalige Teilnahme an der Champions League mit Frankfurt. Stattdessen zieht es ihn wohl weiter zu Borussia Mönchengladbach, wo – wie sollte es auch anders sein – Marco Rose von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte und für 5 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselt. Sein künftiger Klub müsste für Hütter noch mal 2,5 Millionen drauflegen, um ihn aus dessen Vertrag bei der Eintracht zu kaufen. Auch seinen Ex-Klub Young Boys Bern verließ er übrigens auf dem Höhepunkt. Als Schweizer Meister ging Hütter für die festgeschriebene Ablöse von 800 000 Euro an den Main. Sein kommender Wechsel würde ihn zum teuersten Bundesliga-Trainer aller Zeiten machen. Weltweit hat André Villa-Boas diese Bezeichnung inne: 2011 zahlte der FC Chelsea sage und schreibe 15 Millionen Euro Ablöse an den FC Porto.