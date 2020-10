Flick bestätigt: Sané kehrt gegen Frankfurt in Bayern-Kader zurück – Gnabry fällt weiter aus

Top-Neuzugang Leroy Sané wird am Samstag gegen Eintracht Frankfurt wieder zum Aufgebot des FC Bayern München zählen. Das bestätigte FCB-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit den Hessen am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Dagegen fällt Serge Gnabry trotz eines vermeintlich negativen Corona-Tests am Donnerstag aus.