"Mit allem, was ich habe": Flick will Thiago beim FC Bayern halten - trotz Rummenigge-Freigabe

Der Klubboss hatte zuletzt angedeutet, dass Thiago seinen Vertrag in München nach sieben Jahren im Verein nicht verlängern möchte. "Ich weiß natürlich auch: Wenn man in einem gewissen Alter ist und in der spanischen Liga in Barcelona und in der Bundesliga bei Bayern München gespielt hat, liebäugelt man natürlich auch immer mal damit, das vielleicht auch noch in einer anderen großen Liga mitzuerleben", sagte Flick mit Blick auf das kolportierte Interesse des FC Liverpool, der mit Trainer Jürgen Klopp offenbar großes Interesse an einer Verpflichtung hat.