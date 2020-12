Flick gibt Update zu Joshua Kimmich: Comeback naht, aber nicht gegen Wolfsburg - Goretzka fehlt

Der FC Bayern muss am Mittwoch in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg auf Leon Goretzka verzichten. Das gab Trainer Hansi Flick am Dienstag auf der Pressekonferenz bekannt. "Leon fällt für morgen aus", sagte er. Der deutsche Nationalspieler hatte sich beim 1:1 gegen den 1. FC Union Berlin eine Muskelverletzung zugezogen. Auch ein anderer Nationalspieler wird nicht zum Einsatz kommen - könnte aber bereits bald sein Comeback geben: Joshua Kimmich. Anzeige

"Bei Joshua warten wir die nächsten Tage ab, es sieht sehr gut aus. Für morgen ist er aber kein Thema", sagte Flick über Kimmich. Der Defensiv-Allrounder laboriert seit dem Spiel gegen Borussia Dortmund in der Liga an einem Meniskusschaden. Bisher ging man beim FC Bayern von einer Rückkehr Anfang Januar aus. Am Montag trainierte er bereits wieder voll mit der Mannschaft.

Die Bayern wollen es mit dem Comeback von Kimmich aber nicht zu forsch vorantreiben. "Joshua sieht das sachlich, die emotionale Seite ist kein guter Ratgeber. Er muss in sich hineinschauen und auf das Knie achten. Mentale Sachen sind entscheidend", sagte Flick. Deshalb würde man einen gemeinsamen Plan für den ersten Einsatz nach der Verletzungspause machen.