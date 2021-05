Bericht: Hansi Flick zur Vertragsunterschrift beim DFB - Bundestrainer-Frage geklärt

Hansi Flick soll laut einem Bericht der Bild am heutigen Dienstag den Vertrag als neuer Bundestrainer für die Zeit nach der anstehenden EM unterschreiben. Dem Blatt zufolge soll das Arbeitspapapier des 56 Jahre alten ehemaligen Co-Trainers von Joachim Löw bis nach der Heim-Europameisterschaft 2024 gültig sein. Er soll demnach weniger verdienen als beim FC Bayern. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister war auf Flicks Wunsch vorzeitig aufgelöst worden.

Vertreten wurde Flick bei den Verhandlungen mit dem DFB laut Bild von Anwalt Christoph Schickhardt, für den Deutschen Fußball-Bund verhandelten Generalsekretär Friedrich Curtius und Direktor Oliver Bierhoff. Flick selbst habe am Dienstag um 08.20 Uhr die DFB-Zentrale in Frankfurt/Main betreten, berichtete das Blatt. Dieser hatte zuvor erneut von guten Gesprächen mit DFB berichtet. "Es sind noch Dinge zu klären. Das hat nichts mit mir zu tun, das sind andere Sachen. Wenn die geklärt sind, sieht es gut aus", hatte Flick zuvor in einem SPORTBUZZER-Interview erklärt.