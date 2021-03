Flick würdigt Löw: Bundestrainer ein "feiner Mensch" – Bayern-Coach vorab über Rücktritt informiert

Hansi Flick hat sich angesichts des bevorstehenden Abschieds von Bundestrainer Joachim Löw vor seinem langjährigen Kollegen verneigt. Der 61-Jährige, der sich mit der EM 2021 nach 15 Jahren verabschiedet, sei ein "feiner Mensch und absolut guter Trainer", betonte der Trainer des FC Bayern München auf einer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf er sich außerdem zu den Spekulationen äußerte , er könne Löws Nachfolger werden.

Löw und Flick sind Weggefährten: Der heutige FCB-Trainer fungierte von 2006 bis 2014 als erster Assistent des Bundestrainers, an dessen Seite er vor sieben Jahren in Rio de Janeiro Weltmeister wurde. Auch in den folgenden zweieinhalb Jahren arbeitete das Duo zusammen, nachdem Flick Sportdirektor des DFB wurde. "Es war eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit und eine absolut vertrauensvolle Zusammenarbeit", lobte Flick, den Löw vorab über seinen Rücktritt informiert hatte.