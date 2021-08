Flinker Frerichs beeindruckt Sievert: Handball-Talent wechselt zu Oberligist MTV Vorsfelde

Mit Cedric Sievert hat sich ein weiterer junger Spieler für die Oberliga-Handballer des MTV Vorsfelde entschieden. Der 19 Jahre alte Rückraumrechte wechselt aus der Nachwuchsabteilung des Staffelkonkurrenten MTV Großenheidorn nach Vorsfelde und geht hier in sein erstes Herrenjahr.

Für das letzte A-Jugendjahr hatte sich der Großenheidorner Nachwuchs um Sievert eigentlich den Aufstieg in die Bundesliga auf die Fahne geschrieben. Aufgrund von Corona und dem damit hergehenden Saisonabbruch ist den Talenten diese Chance leider verwehrt geblieben. Handballerisch, aber vor allem beruflich, führt es den Linkshänder nun an die Aller. „Ich starte mein duales Studium bei Volkswagen und freue mich schon sehr auf die Zeit hier in Wolfsburg. Mit meiner Wohnung in Vorsfelde sind die Wege zur Arbeit und dann auch zum Training ideal“, fühlt sich der gebürtige Hannoveraner schon wohl im neuen Umfeld. „Wir haben hier eine wirklich junge Mannschaft zusammen und die ersten Tage mit den Jungs haben gezeigt, dass alle sehr engagiert und hungrig sind. Die Stimmung untereinander ist sehr gut und für mich geht es in dieser eingeschweißten Truppe darum mir möglichst viele Spielanteile zu erkämpfen, um persönlich in der Oberliga anzukommen.“