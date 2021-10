Erneute Flitzer-Aktion nach BVB-Heimsieg verärgert Trainer Marco Rose: "Dann wird es eng"

"Ich finde das ganze Thema natürlich nicht ganz einfach, weil ich glaube, dass wir da versuchen sollten eine Lösung zu finden. Wenn das jedes Wochenende passiert, dann haben wir eine Menge zu tun. Die Ordner versuchen ihren Job zu machen", sagte Rose. Ein Mitarbeiter sei am Dienstagabend bei der Aktion des BVB-Fans sogar zu Fall gekommen. "Das sind natürlich Dinge, die es nicht zwingend braucht" , betonte der BVB-Trainer. Er könne aber auch die Fans verstehen, dass sie es auf diese Art und Weise versuchen, ein Trikot der Profis zu bekommen. In beiden Fällen klappte dieses Vorhaben. Erst bei Haaland, jetzt bei Reinier. "Wir sollten schauen, dass sich das jetzt nicht exponentiell verhält und jedes Spiel zwei, drei, vier Leute auf den Rasen rennen. Weil wenn es 80.000 machen, dann wird es eng", sagte Rose.

Am Dienstagabend sahen lediglich 25.813 Zuschauer den Sieg des Revierklubs im DFB-Pokal. Vor der enttäuschenden Kulisse erzielte der eingewechselte Thorgan Hazard in der 72. und 81. Minute die Tore für die Gastgeber. Am Samstag steht bereits das nächste BVB-Heimspiel auf dem Programm. In der Bundesliga gastiert um 15:30 Uhr (Sky) der 1. FC Köln im Signal-Iduna-Park.