Flitzerin vom Champions-League-Finale behauptet: "Liverpool-Spieler sendeten Flirt-Nachrichten"

Mit 30 Jahren in den vorzeitigen Flitzer-Ruhestand zu gehen: Das ist der Plan von Model Kinsey Wolanski, die mit ihrem "Auftritt" im Champions-League-Finale 2019 zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur für weltweite Aufmerksamkeit sorgte. Die 22-Jährige sagte der englischen Boulevardzeitung The Sun: "Ich plane, in Zukunft noch viel öfter zu flitzen. Bis ich 30 Jahre alt bin will ich dann genug Geld sammeln, um mich in den Ruhestand zu begeben", so Wolanski. Die Final-Flitzerin fügte hinzu: "Nachdem ich aus dem Gefängnis (für die Flitzer-Einlage in Madrid; d. Red.) entlassen wurde, hatte ich plötzlich zwei Millionen Follower auf Instagram. So viel Publicity kannst du dir nicht kaufen." Auch an den Final-Profis ging die Aktion nicht spurlos vorbei, wie sie verriet.