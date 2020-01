Für Kobe Bryant: Flitzerin sorgt für Zeit-Verwirrung bei Nachtslalom in Schladming - Kristoffersen siegt

Das hat man im alpinen Ski-Weltcup auch noch nicht gesehen! Eine Flitzerin sorgte beim Nachtslalom in Schladming am Dienstagabend für mächtig Verwirrung, als sie die Zeitnahme ihm Ziel auslöste und den Italiener Alexander Vinatzer fälschlicherweise über eine neue Bestzeit jubeln ließ. Die Flitzerin löste wenige Zehntelsekunden vor der Zieldurchfahrt des Slalom-Spezialisten die Zeitnahme im Ziel aus. Die Zeit zeigt daher einen Vorsprung Vinatzers aus - zu Unrecht!

Der Italiener kam nämlich in Wirklichkeit 13 Hundertstel hinter dem zu der Zeit führenden Franzosen Clement Noel ins Ziel. Das musste am Ende die per Hand gestoppte Zeit entscheiden, da die Flitzerin die automatische Zeitnahme behinderte. Er jubelte deswegen über eine Führung, die er gar nicht erreicht hatte. Er nahm es sportlich. „Da hab ich aber mal ein cooles Finish-Foto“, sagte er. Die Flitzerin hielt übrigens ein Plakat für den verstorbenen Ex-Basketball-Star Kobe Bryant, der mit seinem Helikopter abstürzte, hoch: "RIP Kobe", stand auf ihrem Plakat.

Kristoffersen schlägt zurück

Der Sieg beim traditionellen Nachtspektakel in Schladming holte sich der Norweger Henrik Kristoffersen, der sich am Wochenende in Kitzbühel noch über den zu leichten Kurs beschwerte. Er fuhr im zweiten Durchgang in Schladming noch vom zweiten Platz zum Sieg, profitierte dabei allerdings auch vom Ausrutscher des führenden Marco Schwarz. Kitzbühel-Sieger Daniel Yule wurde hinter Alexis Pinturault Dritter.

Einziger Deutscher im zweiten Durchgang war Linus Strasser. Er wurde am Ende 13. Nach seinem Ausfall in Kitzbühel verzichtete der Münchner am Dienstagabend vor Zehntausenden Fans auf zu viel Risiko und hatte am Ende 1,70 Sekunden Rückstand auf Sieger Kristoffersen. Aus dem deutschen Team hatte es neben Straßer kein weiteren Sportler in das Finale geschafft.